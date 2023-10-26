Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de kültür merkezinin açılışında konuştu:

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu Cumhuriyet'i kuran, benim gibileri, köyde doğmuş bir kadını, kurduğu eğitim sistemiyle, eğitimde yarattığı fırsat eşitliğiyle bugün karşınızda grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşturuyorsa Cumhuriyet başarmıştır ve biz ona borçluyuz, Atatürk'e borçluyuz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 21:04 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de kültür merkezinin açılışında konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu Cumhuriyet'i kuran, benim gibileri, köyde doğmuş bir kadını, kurduğu eğitim sistemiyle, eğitimde yarattığı fırsat eşitliğiyle bugün karşınızda grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşturuyorsa Cumhuriyet başarmıştır ve biz ona borçluyuz, Atatürk'e borçluyuz." dedi.

        Akşener, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Kültür Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Susurluk halkıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünde, bugünleri İstiklal Savaşı gazisi ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduklarını belirten Akşener, "Bu Cumhuriyet'i kuran, benim gibileri, köyde doğmuş bir kadını, kurduğu eğitim sistemiyle, eğitimde yarattığı fırsat eşitliğiyle bugün karşınızda grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşturuyorsa Cumhuriyet başarmıştır ve biz ona borçluyuz, Atatürk'e borçluyuz." ifadesini kullandı.

        Akademisyenliği döneminde Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bir soru sorduğunu aktaran Akşener, şöyle devam etti:

        "Osmanlı benim, senin. Cumhuriyet kimin? Abdülhamid Han benim, senin. Atatürk kimin? Niçin 'Osmanlı veya Cumhuriyet' diyorsunuz. Niçin 'Osmanlı ve Cumhuriyet' demiyorsunuz? Senin baban, annen, deden Cumhuriyet döneminde okudu ama Atatürk, Osmanlı'nın askeri. İnönü onun askeri, Rauf Orbay onun askeri, Fevzi Çakmak onun askeri. Niçin bir adım daha ileri gidip Cumhuriyet'i reddetmek için 'Cumhuriyet veya demokrasi' diyorsunuz? Niçin 'Cumhuriyet ve demokrasi' demiyorsunuz? Niçin 'Abdülhamid Han ve Atatürk' demiyorsunuz. Bunu dememenin kime ne faydası var? Size ne faydası var? Büyüklerinize ne faydası var? Yarınınıza ne faydası var."

        Cumhuriyetin nimetlerinden faydalananların yeteri kadar Atatürk'ü ve cumhuriyeti anlatmadıklarını dile getiren Akşener, "Biz suçluyuz. Çünkü biz bulunduğumuz her görevde bunu anlatmalıydık. Anlatmaya çalışanlarımız oldu ama mansıptan yükselebilmek için, bir üstüne yaranabilmek için göz yumanlar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Soykırımın karşısında durmak her insan olanın görevidir"

        Akşener, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinerek, buna herkesin tepki göstermesi gerektiğini anlattı.

        Bunun vicdani bir konu olduğunu vurgulayan Akşener, "Katil Netanyahu'nun yaptığı katliamın, ağır bir soykırımın karşısında durmak bırakın Müslümanı, her insan olanın görevidir. Her dinin ortak noktası da vicdandır. Vicdanı olan ister ateist ister deist ister Müslüman ister Musevi isterse Hristiyan olsun, Budist olsun, aklınıza ne geliyorsa olsun, bütün bu saydığım her şeyin ortak noktası vicdandır yani merhamettir. Eğer bir kişi o vicdan sahibiyse hangi inanca sahip olursa olsun şu anda Gazze'de yapılanlara elbette karşı koymalıdır, karşısında yer almalıdır." diye konuştu.

        Meral Akşener, açılışı yapılan kültür merkezinde Susurluk Ömür Üreten Kadınlar Derneğinin atölyelerinde kadınlarla sohbet etti, yaptıkları ürünleri inceledi.

        Kitap kafede ders çalışan öğrencilerle bir araya gelen Akşener, daha sonra belediye tarafından inşa edilen halı sahada gençlerle buluştu. Penaltı atışı yapan Akşener'e, eski milli futbolcu olan partisinin Konya Milletvekili Ünal Karaman eşlik etti. Gençlerle yapılan maçın ardından toplu fotoğraf çektirildi.

        Açılış töreninde, Meral Akşener'e hediyeler takdim edildi.

        Ayrıca Akşener, Susurluk Belediyesine ziyarette bulundu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3. gol geldi
        3. gol geldi
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        Su kanalına terk edilmiş bebek bulundu
        "Her zaman Fenerbahçe"
        "Her zaman Fenerbahçe"
        Burak Yılmaz'dan sürpriz 11!
        Burak Yılmaz'dan sürpriz 11!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Borsa neyi alıyor, neyi satıyor?
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Sındırgı'da gençler geleneksel sporları Etnospor Etkinlik Tırı'nda deneyiml...
        Sındırgı'da gençler geleneksel sporları Etnospor Etkinlik Tırı'nda deneyiml...
        Gönen'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
        Gönen'de uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
        Bandırma'da "Cumhuriyet Kadınları Cennet Kuşları" belgeselinin ilk gösterim...
        Bandırma'da "Cumhuriyet Kadınları Cennet Kuşları" belgeselinin ilk gösterim...
        Akşener: Hamas'ın yaptığı eylemi de ayıplamak zorundayız
        Akşener: Hamas'ın yaptığı eylemi de ayıplamak zorundayız
        Ayvalıklı kadınlar meme kanserine farkındalık için yollara düştü
        Ayvalıklı kadınlar meme kanserine farkındalık için yollara düştü
        Balıkesir'in coğrafi işaretli "Manyas Kazak Fasulyesi"nde hasat başladı
        Balıkesir'in coğrafi işaretli "Manyas Kazak Fasulyesi"nde hasat başladı