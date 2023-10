İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesir'de kültür merkezinin açılışında konuştu:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu Cumhuriyet'i kuran, benim gibileri, köyde doğmuş bir kadını, kurduğu eğitim sistemiyle, eğitimde yarattığı fırsat eşitliğiyle bugün karşınızda grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşturuyorsa Cumhuriyet başarmıştır ve biz ona borçluyuz, Atatürk'e borçluyuz." dedi.

Akşener, Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Kültür Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Susurluk halkıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümünde, bugünleri İstiklal Savaşı gazisi ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'e borçlu olduklarını belirten Akşener, "Bu Cumhuriyet'i kuran, benim gibileri, köyde doğmuş bir kadını, kurduğu eğitim sistemiyle, eğitimde yarattığı fırsat eşitliğiyle bugün karşınızda grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olarak konuşturuyorsa Cumhuriyet başarmıştır ve biz ona borçluyuz, Atatürk'e borçluyuz." ifadesini kullandı.

Akademisyenliği döneminde Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili bir soru sorduğunu aktaran Akşener, şöyle devam etti:

"Osmanlı benim, senin. Cumhuriyet kimin? Abdülhamid Han benim, senin. Atatürk kimin? Niçin 'Osmanlı veya Cumhuriyet' diyorsunuz. Niçin 'Osmanlı ve Cumhuriyet' demiyorsunuz? Senin baban, annen, deden Cumhuriyet döneminde okudu ama Atatürk, Osmanlı'nın askeri. İnönü onun askeri, Rauf Orbay onun askeri, Fevzi Çakmak onun askeri. Niçin bir adım daha ileri gidip Cumhuriyet'i reddetmek için 'Cumhuriyet veya demokrasi' diyorsunuz? Niçin 'Cumhuriyet ve demokrasi' demiyorsunuz? Niçin 'Abdülhamid Han ve Atatürk' demiyorsunuz. Bunu dememenin kime ne faydası var? Size ne faydası var? Büyüklerinize ne faydası var? Yarınınıza ne faydası var."

Cumhuriyetin nimetlerinden faydalananların yeteri kadar Atatürk'ü ve cumhuriyeti anlatmadıklarını dile getiren Akşener, "Biz suçluyuz. Çünkü biz bulunduğumuz her görevde bunu anlatmalıydık. Anlatmaya çalışanlarımız oldu ama mansıptan yükselebilmek için, bir üstüne yaranabilmek için göz yumanlar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

- "Soykırımın karşısında durmak her insan olanın görevidir"

Akşener, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinerek, buna herkesin tepki göstermesi gerektiğini anlattı.

Bunun vicdani bir konu olduğunu vurgulayan Akşener, "Katil Netanyahu'nun yaptığı katliamın, ağır bir soykırımın karşısında durmak bırakın Müslümanı, her insan olanın görevidir. Her dinin ortak noktası da vicdandır. Vicdanı olan ister ateist ister deist ister Müslüman ister Musevi isterse Hristiyan olsun, Budist olsun, aklınıza ne geliyorsa olsun, bütün bu saydığım her şeyin ortak noktası vicdandır yani merhamettir. Eğer bir kişi o vicdan sahibiyse hangi inanca sahip olursa olsun şu anda Gazze'de yapılanlara elbette karşı koymalıdır, karşısında yer almalıdır." diye konuştu.

Meral Akşener, açılışı yapılan kültür merkezinde Susurluk Ömür Üreten Kadınlar Derneğinin atölyelerinde kadınlarla sohbet etti, yaptıkları ürünleri inceledi.

Kitap kafede ders çalışan öğrencilerle bir araya gelen Akşener, daha sonra belediye tarafından inşa edilen halı sahada gençlerle buluştu. Penaltı atışı yapan Akşener'e, eski milli futbolcu olan partisinin Konya Milletvekili Ünal Karaman eşlik etti. Gençlerle yapılan maçın ardından toplu fotoğraf çektirildi.

Açılış töreninde, Meral Akşener'e hediyeler takdim edildi.

Ayrıca Akşener, Susurluk Belediyesine ziyarette bulundu.