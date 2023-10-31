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        Balıkesir'de çocuklar zeytinin tarladan sofraya yolculuğunu öğreniyor

        Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrencilere hasat ve yağ üretimine ilişkin uygulamalı eğitim verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:45
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        Balıkesir'de çocuklar zeytinin tarladan sofraya yolculuğunu öğreniyor
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        Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrencilere hasat ve yağ üretimine ilişkin uygulamalı eğitim verilmeye başlandı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce bu yıl ikincisi düzenlenen "Tarımsal Üretim ve Tarladan Sofraya Gıda Güvenilirliği Bilincinin Oluşturulması Projesi" kapsamında öğrencilere zeytinin tarladan sofraya yolculuğu hakkında bilgi veriliyor.

        Güre Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir zeytin işleme tesisine gelen Güre Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından teknik bilgiler aktarılarak zeytin hasadı uygulamalı anlatıldı.

        Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, Tarım ve Orman Müdürü Sabriye Akçay'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler, topladıkları zeytinlerin yağa dönüşümüne de tanıklık etti.

        Odabaş, zeytin ve zeytinyağının hem Edremit hem ülke için çok büyük bir ekonomik değer olduğunu söyledi.

        Gıda bilincinin artırılması için proje kapsamında zeytin hasadına katıldıklarını belirten Odabaş, "Çocukların bu ekonomik değeri genç yaşlarında, çocuk yaşlarında öğrenerek sahip çıkmaları da bizim için önemli." dedi.

        Odabaş, zeytinin bol olmasının hasadın bol olması anlamına geldiğini kaydederek, üreticilere bol hasat ve verimli bir sezon diledi.

        Ali Yılmaz Diker de Edremit'in zeytincilikten dolayı çok göç olan bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle zeytine yabancılaşan bir toplum yapısına sahip oluyoruz. Bunun için buradaki genç nesile, bizden sonraki gelecek nesile zeytini ve zeytinyağını tanıtmalıyız ve sevdirmeliyiz. Öğrencilerimize zeytini hasattan sofraya şeklinde tanıtmak amacıyla buradaki bu etkinlikleri yapıyoruz." diye konuştu.

        Ahmet Çetin ise zeytinyağının çok kıymetli ve değerli bir ürün olduğuna işaret ederek, "Bu ürünün sofralarımıza nasıl geldiğini burada, Edremit'te yaşayan tüm gençlerin öğrencilerin bilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        İlkokul öğrencilerine yönelik eğitimlerin hafta boyu devam edeceği bildirildi.

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