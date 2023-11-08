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        Balıkesir'de 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği araçtaki 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 17:06 Güncelleme: 08.11.2023 - 17:18
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        Balıkesir'de 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'de tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği araçtaki 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        1. Sakarya Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde E.K. (18) ile kız arkadaşına küfür ve hareket ettiğini öne sürdüğü Y.D. arasında tartışma çıktı.

        E.K'nin, tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş ettiği araçta bulunan 4 kişiden Y.D, T.K. ve Y.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, çevredeki bir hastanede tedavi altına alındı.

        Kaçan zanlı E.K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerince olayda kullandığı tüfekle yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen E.K. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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