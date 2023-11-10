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        Balıkesir'de Büyük Önder Atatürk anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Balıkesir'de tören gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 11:44 Güncelleme: 10.11.2023 - 11:44
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        Balıkesir'de Büyük Önder Atatürk anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılı dolayısıyla Balıkesir'de tören gerçekleştirildi.

        Avlu Kongre Kültür Merkezi'nde, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti.

        Öğrenciler tarafından sahnelenen oratoryonun ardından sona eren törene katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, Atatürk'ü vefatının 85. yıl dönümünde düzenlenen törenle andıklarını söyledi.

        Öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten güzel bir program gerçekleştirdiğini belirten Ustaoğlu, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar yaşayan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü dolayısıyla hazırladıkları "Sağol Atam" adlı kısa filmin bugün televizyonlarda yayınlanacağını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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