Balıkesir'de birlikte yaşadığı hamile kadını öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Meşe (30) ve tarafların avukatları katıldı.

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulunca "akıl sağlığı yerinde ve ceza ehliyeti uygundur" raporu verilen sanık, mahkeme heyeti başkanının "Akıl sağlığın tam değil mi?" sorusu üzerine "Raporu düzgün vermemişler mi? Ben akıl hastası değilim, iki kere iki dört" cevabını verdi.

Öldürülen Hazal Alpyörük'ün avukatı ise sanığın tahrik indirimi uygulanmadan ceza almasını talep etti.

Kurul tarafından verilen rapora itirazda bulunan sanık avukatının talebini reddeden mahkeme heyeti, savcının mütalaasının beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Bandırma'da, 15 Şubat 2022'de Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi'ndeki bir evde Hazal Alpyörük (19) ile birlikte yaşadığı Kadir Meşe arasında tartışma çıkmıştı.

Meşe tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan 3 aylık hamile Alpyörük, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polise teslim olan ve tutuklanan Kadir Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde yapılan DNA testi sonucunda, maktulün karnında ölen bebeğin babasının Meşe olduğu belirlenmişti.