Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Botu "KB-111" tarafından Ayvalık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak içindeki 42 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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