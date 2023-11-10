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        Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 21:10 Güncelleme: 10.11.2023 - 21:10
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        Ayvalık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Botu "KB-111" tarafından Ayvalık açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

        Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak içindeki 42 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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