Erdek'te bulaşık makinesinden çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde bulaşık makinesi kablosundan çıkan yangın söndürüldü.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesinde Neriman Uslucan'a ait iki katlı villada bulaşık makinesi kablosunun elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında sadece maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.