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        Balıkesir'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 12:43 Güncelleme: 13.11.2023 - 12:43
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        Balıkesir'de apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi 113 numaralı apartmanın ikinci katından dumanlar çıktığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, doğalgaz ve polis ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek diğer dairelere sıçramasını önledi.

        Ancak yangın nedeniyle oluşan yoğun dumandan üst katlarda yaşayan 4 kişi etkilendi.

        112 Sağlık ve itfaiye ekipleri dumandan etkilenenleri bulunduğu yerden merdivenli kurtarma aracı ile çıkarılarak ambulanslar ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edilen 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağında çıktığı tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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