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        Erdek'te meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Karşıyaka Mahallesi'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 13:35 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:36
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        Erdek'te meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi
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        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Karşıyaka Mahallesi'nde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Karşıyaka Mahallesi Cami Sokak Küme Evlerinde E.E'ye ait olduğu öğrenilen evde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevlerin evi sarmasının ardından olay yerine çağrılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup İtfaiye Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        Söndürme işleminin ardından soğutma çalışmaları da tamamlanırken ev yangından sonra adeta küle döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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