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        Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 22:31 Güncelleme: 15.11.2023 - 22:47
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        Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

        Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinin "KB-40" ve "KB-32" botları bölgeye sevk edildi.

        Göçmenler yakalanarak karaya çıkartıldı. Göçmenlere yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

        24 göçmen hakkında yasal işlemler başlatıldı, göçmenlerin daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresine gönderileceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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