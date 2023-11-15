Balıkesir açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerinin "KB-40" ve "KB-32" botları bölgeye sevk edildi.

Göçmenler yakalanarak karaya çıkartıldı. Göçmenlere yiyecek, içecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

24 göçmen hakkında yasal işlemler başlatıldı, göçmenlerin daha sonra Balıkesir İl Göç İdaresine gönderileceği bildirildi.