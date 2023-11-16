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        Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı

        Büyükşehir Belediyesi'nin 4'üncüsünü düzenlediği Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı. "Mysia ve Çevre Kültürleri Araştırmaları" temasıyla 3 gün sürecek sempozyumda, konunun uzmanları tarafından Balıkesir'deki kazı çalışmalarının durumu ele alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:48
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        Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı
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        Büyükşehir Belediyesi’nin 4’üncüsünü düzenlediği Balıkesir Arkeoloji Buluşmaları Sempozyumu başladı. “Mysia ve Çevre Kültürleri Araştırmaları” temasıyla 3 gün sürecek sempozyumda, konunun uzmanları tarafından Balıkesir’deki kazı çalışmalarının durumu ele alınacak.

        Protokol konuşmalarıyla başlayan sempozyumun açılış oturumu, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Soykan’ın moderatörlüğünde her ikisi de arkeolog olan Prof. Dr. Ramazan Özgan ile Prof. Dr. Adnan Diler’in konuşmalarıyla başladı.

        Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, "Arkeoloji başta olmak üzere sosyoloji, sanat, kültür, halen yaşamını sürdüren gelenekler yapılan bilimsel araştırmalar Balıkesir’in insanlık tarihi ve bugün sahip olduğu bilgi, felsefe, tıp, kültür, sanat gibi her alanda mevcut medeniyet değerlerinin oluşumuna en fazla katkı sağlayan coğrafyanın en değerli parçasıdır." dedi.

        Sempozyumun son gününde ise; kazı alanlarına teknik gezi yapılacak.

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