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        Balıkesir'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:05 Güncelleme: 18.11.2023 - 14:07
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        Balıkesir'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

        E.G. idaresindeki 02 DZ 204 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa kara yolunun 12. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

        Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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