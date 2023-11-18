Balıkesir'de otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

E.G. idaresindeki 02 DZ 204 plakalı otomobil, Bandırma-Bursa kara yolunun 12. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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