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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

        Balıkesir'depolis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:28
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı
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        Balıkesir'depolis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında takibe aldıkları bir araca operasyon yaptı.

        Operasyonda 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda aracın çeşitli bölmelerine zulalanmış şekilde çeşitli miktarlarda esrar, sentetik ecza hap, uyuşturucu, 11 bin 25 TL ve 400 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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