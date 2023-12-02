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        Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıksir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 23:03 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:06
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        Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıksir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot bulunduğunu tespit etti.

        "TCSG-907" ve "KB-4510" botlarıyla bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 47 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.

        Ekipler, diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini aldı.

        Bunun üzerine Sahil Güvenlik botu "TCSG-84" ve "KB-4510" ile bölgeye yönlendirilen ekipler, bottaki 22 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

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