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        Gönen'de kurulacak OSB için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

        Bandırma Ticaret Borsası'nda, Balıkesir'in Gönen ilçesinde kurulması planlanan tarıma dayalı organize sanayi bölgesi (OSB) konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:24
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        Gönen'de kurulacak OSB için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi
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        Bandırma Ticaret Borsası’nda, Balıkesir'in Gönen ilçesinde kurulması planlanan tarıma dayalı organize sanayi bölgesi (OSB) konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Toplantıda, Gönen Tarım Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bandırma Ticaret Borsası üyelerine bilgi verdi.

        Toplantıda ilk konuşmayı yapan Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Can Ata Tan, “Çok değerli ve önemli bir proje. Bu konuda üyelerimizi bilgilendirmek istedik. Bu organize sanayi bölgesine üreticilerimizden ne kadar çok katılım olursa o kadar güçlü olacağımıza inanıyorum.” dedi.

        Ardından konuşan Mehmet Çelik, söz konusu bölgenin, Balıkesir’e yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta, Gönen Organize Deri Sanayi Bölgesi’nin üstünde, 8 milyon metre karelik bir alanda kurulmasının planlandığını, daha sonra bu alanın 18 milyon metre kareye çıkabileceğini belirtti.

        Çelik, jeotermal enerjiden de yararlanılarak bölgede 11 ay tarımsal üretim yapılabileceğine işaret ederek, şunları söyledi:

        “Bölgede sera ve sanayi parselleri bulunacak. Yaklaşık 10 milyar liralık bir yatırım olacak. 10 binin üzerinde istihdam yaratacak. Bölgede yatırım yapmak isteyenler için ön talep toplamaya başladık. Ön talepler için son başvuru tarihi 31 Ocak olarak belirlendi. Şu ana kadar 46 bin dekarlık bir başvuru aldık. Ön taleplerin sonuçlanmasından sonra müteşebbis heyet toplanacak. Bu heyet çeşitli kıstaslarla gerekli elemeleri yapacak ve yatırımcıları belirleyecek. Yatırımcıların belirlenip yer teslimi yapılmasının ardından kendilerine tesislerini kurmaları için 24 ay süre verilecek. Bölgede jeotermal enerjinin yanı sıra rüzgâr enerji santralleri ve güneş enerji santralleri de kurulacak. Kurulacak bu bölgede tarımsal faaliyet yapılmasının avantajları hakkında da şunları söylemek gerekir. Tarımsal üretimde en büyük sıkıntı, geleceği planlayamamaktadır. Dünya artık tarımsal üretimde yeni bir Hollanda arıyor. Aranan bu bölge neden burası olmasın? Bu bölge neden dünya ve ülke pazarına hükmetmesin?”

        Çelik, ardından katılanların sorularını da cevapladı. Mehmet Çelik, Gönen Tarım Organize Sanayi Bölgesi için ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin, 0533 064 29 81 numaralı telefona başvurabileceklerini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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