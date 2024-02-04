Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı
Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.
Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 120 polisin katılımıyla, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 40 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i cezaevine gönderildi.
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