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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı

        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:18 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:18
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 40 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan aranan 40 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 120 polisin katılımıyla, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 40 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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