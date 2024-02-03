Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılan Güngör'ün cesedi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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