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        Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:29
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        Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        H.G. idaresindeki 10 AFB 224 plakalı otomobil, Ordu Caddesi'nde M.Y. yönetimindeki 10 JC 412 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yolcu olarak bulunduğu 10 AFB 224 plakalı otomobilin içinde sıkışan Nalan Göngör'ün (47) hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılan Güngör'ün cesedi, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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