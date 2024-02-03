Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon:BigadiçŞehit Okan Dinçer
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Bigadiç Belediyespor: Kadir Bircan, Vefa Yılmaz, De Souza, Einisamarein, Nwachukvu, Taha Erden (Salih Özdemir, Gökhan Çatal, Andac Kapan, Alican İlker Çakır)
Spor Toto: Brezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Yüksel Sercan Bidak, Selçuk Keskin (Ümit Demir, Murat Tokgöz, Batuhan Avcı, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Doğan Karakoç)
Setler: 23-25, 25-16, 14-25, 25-27
Süre: 122 dakika (32, 25, 24, 41)
BALIKESİR
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