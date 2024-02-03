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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 20:24 Güncelleme: 03.02.2024 - 20:32
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:BigadiçŞehit Okan Dinçer

        Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan

        Bigadiç Belediyespor: Kadir Bircan, Vefa Yılmaz, De Souza, Einisamarein, Nwachukvu, Taha Erden (Salih Özdemir, Gökhan Çatal, Andac Kapan, Alican İlker Çakır)

        Spor Toto: Brezhko, Mustafa Koç, Vucicevic, Sharifi, Yüksel Sercan Bidak, Selçuk Keskin (Ümit Demir, Murat Tokgöz, Batuhan Avcı, Caner Ekrem Çiçekoğlu, Doğan Karakoç)

        Setler: 23-25, 25-16, 14-25, 25-27

        Süre: 122 dakika (32, 25, 24, 41)

        BALIKESİR

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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