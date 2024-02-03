Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Havran ilçesinde yaban hayvanları için yem bırakıldı

        Balıkesir'in Havran ilçesinde kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:31 Güncelleme: 03.02.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havran ilçesinde yaban hayvanları için yem bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Havran ilçesinde kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

        Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yaban hayatının içinde bulunan hayvanların karlı havalarda yiyecek bulmasının kolaylaştırılması amacıyla yüksek rakımlı bölgelerde yem noktaları oluşturuldu.

        Havran Kaymakam Enver Özderin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan, orman işletme şefleri Tuğçe Dilşad Akgün ve Selahattin Giray tarafından yaban hayvanlarının beslenmesi için çeşitli yemler bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        6 Şubat felaketinde 200 öğretmen nasıl kurtuldu?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        3'üncü kez takılan kalp kapağıyla sağlığına kavuştu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Yeşim, polis lojmanında ölmüştü... Komiser yardımcısıyla ilgili flaş gelişme!
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        Ulaşım yatırımlarında öncelik deprem bölgesinin
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Sevda'nın 1 çocuğu vardı... İşi bırakmadı öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan oldu
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        SpaceX açıkladı! Dragon'un dönüşü ertelendi!
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Balıkesir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Cumhur İttifakı'nın Balıkesir ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Cumhur İttifakı'nın Balıkesir ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
        Teksüt Bandırmaspor, kaleci Zafer Görgen ile anlaştı
        Teksüt Bandırmaspor, kaleci Zafer Görgen ile anlaştı
        Manyas Kuş Cenneti'nde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği düzenlend...
        Manyas Kuş Cenneti'nde 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği düzenlend...
        Bakan Güler: Türkiye müzakere masalarının vazgeçilmez üyesi haline geldi
        Bakan Güler: Türkiye müzakere masalarının vazgeçilmez üyesi haline geldi
        Balıkesir'de Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eği...
        Balıkesir'de Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eği...