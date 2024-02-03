Havran ilçesinde yaban hayvanları için yem bırakıldı

Havran Kaymakam Enver Özderin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan, orman işletme şefleri Tuğçe Dilşad Akgün ve Selahattin Giray tarafından yaban hayvanlarının beslenmesi için çeşitli yemler bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.