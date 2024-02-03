Havran ilçesinde yaban hayvanları için yem bırakıldı
Balıkesir'in Havran ilçesinde kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Balıkesir'in Havran ilçesinde kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yaban hayatının içinde bulunan hayvanların karlı havalarda yiyecek bulmasının kolaylaştırılması amacıyla yüksek rakımlı bölgelerde yem noktaları oluşturuldu.
Havran Kaymakam Enver Özderin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan, orman işletme şefleri Tuğçe Dilşad Akgün ve Selahattin Giray tarafından yaban hayvanlarının beslenmesi için çeşitli yemler bırakıldı.
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