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        Kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı kadın öldü

        BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı 1 çocuk annesi Fatma Bakır (31), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:40
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        Kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı kadın öldü
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        BALIKESİR´in Bandırma ilçesinde kargo dağıtım kamyonetinin çarptığı 1 çocuk annesi Fatma Bakır (31), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Atatürk Caddesi Terziler Sokağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan 34 HRT 048 plakalı kargo dağıtım kamyoneti, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Bakır'a çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bakır, kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Öte yandan 9 yaşında bir oğlu olduğu öğrenilen Fatma Bakır, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün Bandırma'da toprağa verildi.  

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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