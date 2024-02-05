Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül, Havran ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde 44 gram kubar esrar, 12 sentetik uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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