Bandırma'da 250 yataklı yeni hastane yapılacak

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Burhan Akman, ilçede yapılması planlanan 250 yataklı yeni devlet hastanesinin etüt ve proje bütçesinin onaylandığını bildirdi.

Akman, gazetecilere, hastanede 66 poliklinik odası bulunduğunu, 115 uzman ve 25 pratisyen doktorla hizmet verdiklerini söyledi.

Hemşire ve ebeler dahil 413 personelin görev yaptığını belirten Akman, "Geçtiğimiz yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından hastanemize 30 milyon liralık tıbbi cihaz desteği sağlandı. Önümüzdeki dönemde 90 dönüm alana yapılması planlanan 250 yataklı yeni devlet hastanesinin etüt ve proje bütçesinin onaylandığı bilgisini aldık." dedi.

Akman, hastanenin yatak doluluk oranının yüzde 78 seviyesinde olduğunu sözlerine ekledi.