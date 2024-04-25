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        Balıkesir'de jandarma ekipleri sahipsiz hayvanları besledi

        Balıkesir'de jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 15:50 Güncelleme: 25.04.2024 - 15:50
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        Balıkesir'de jandarma ekipleri sahipsiz hayvanları besledi
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        Balıkesir'de jandarma ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sahipsiz hayvanları besledi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı Asayiş ve Trafik ekipleriyle yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanların beslenmesi için kuru mama ve su bıraktı.

        Jandarma ekipleri bu kapsamda il genelinde 779 köpek, 538 kedi olmak üzere 1317 sahipsiz hayvanın beslenmesine destek oldu.

        Ayrıca, çalışmalar kapsamında vatandaşlara sahipsiz hayvanlara kötü muamelelere karşı yapılması gereken hususlarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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