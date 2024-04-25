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        GÜNCELLEME - Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki arama çalışmalarına ara verildi

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede, ekipler çalışmalarına yarına kadar ara verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:11 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:11
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        GÜNCELLEME - Ekonomist Korhan Berzeg'in Gönen'de evinin yakınındaki arama çalışmalarına ara verildi
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede, ekipler çalışmalarına yarına kadar ara verdi.

        Jandarma, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında inceleme yaptı.

        Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetleri, 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığından gönderilen bir kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 59 personelle sürdürüldü.

        Çalışmaların kapsamı gün içinde genişletilerek, kadavra tespit köpek unsuru sayısı, ekiplerce 3'e çıkarıldı.

        Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in de Gönen ilçesine gelerek DNA örneği verdikleri öğrenildi.

        Çalışmaların yarın sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.

        - Olay

        Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

        Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış, ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

        Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

        Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

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