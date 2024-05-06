Edremit'te firari hükümlü yakalandı

İlçe kaymakamlığında yapılan yaz.ılı açıklamaya göre; Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada hakkında 22 arama kaydı bulunan N.D'nin kentte saklandığı belirlendi.

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