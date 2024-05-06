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        Edremit'te firari hükümlü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 06.05.2024 - 15:40
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        Edremit'te firari hükümlü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde hakkında kesinleşmiş 14 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe kaymakamlığında yapılan yaz.ılı açıklamaya göre; Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada hakkında 22 arama kaydı bulunan N.D'nin kentte saklandığı belirlendi.

        Hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

        N.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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