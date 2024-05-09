Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı.
Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte alkol üretimi yapan bir kişinin adresine operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliye ait bir depoda 123 şişe el yapımı sahte alkollü içki ile alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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