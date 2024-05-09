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        Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:28
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        Balıkesir'de sahte içki operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte alkol üretimi yapan bir kişinin adresine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, şüpheliye ait bir depoda 123 şişe el yapımı sahte alkollü içki ile alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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