CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Susurluk'ta konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "CHP, son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisidir, şu an yapılan bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisidir. Bu parti, işsizliğe de yoksulluğa da her türlü yasağa da kendini mağdur, yalnız hisseden herkesin arkasında durma sorumluluğuyla, her derde bir çare üretecek." dedi.

Balıkesir'deki programı kapsamında, Susurluk Belediyesi binasının önünde kurulan sahnede halka seslenen Özel, ilçede bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Partisinin 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ege Bölgesi'ndeki illeri kazanarak çok büyük başarı elde ettiğini belirten Özel, "Bu başarı, Cumhuriyet Halk Partisini iktidara taşıyacak başarıdır." ifadesini kullandı.

Özel, Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel'i adaylığı sürecinde takip ettiğini, Belediye Başkanı'nın göreve geldikten sonra sözlerini tuttuğunu anlattı. Susurluk'taki şeker fabrikasına değinerek buranın kaderine tek edildiğini savunan Özel, "2002 öncesi şeker pancarı taban fiyatı, piyasayı düzenliyordu, fabrikanın şeker alımını garanti ediyordu. Burada en kaliteli şeker, en uygun fiyatla üretiliyordu ve Türkiye ekonomisine katkı sağlıyordu. Müthiş bir istihdam yaratıyordu." diye konuştu.

Milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vazife verdiğini hatırlatan Özel, şöyle devam eti: "O, geldiğinde sorunları bildiğini, çözeceğini söyledi. Tabii temiz, dürüst bir kampanya yürütmek yerine bir karalama kampanyası yürüttüler. Hakaretlerle, iftiralarla maalesef bir grup seçmenin kafasını karıştırmak için çok gayret sarf ettiler. Maalesef 3-5 oy uğruna olmadık yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Şimdi bedeli ödenmeye başlandı. Efendim onunla ittifak, bununla ittifak. En güzel ittifak, bizim ittifak, milletle yaptığımız ittifak, Türkiye ittifakı, ay yıldızlı al bayraktan renklerini alan Türkiye ittifakı. Bir tarafta da Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bir tanesi de HÜDA PAR. Kim HÜDA PAR? 'Efendim kadınları, sokak hayvanları gibi sahipsiz bırakmayıp birine sahiplendirelim' diyen, HÜDA PAR. Kadının seçme seçilme hakkına karşı çıkan, HÜDA PAR. Domuz bağcıları, avukat tutup savunan sonra partisine kaydeden ve onları Tayyip Erdoğan'la ittifak şartıyla affettiren, HÜDA PAR. Şimdi çıkmış 'Anayasanın ilk 4 maddesine karşıyız.' diyordu. Tüzüğünde, programında, seçim vaatlerinde yazıyor. Şimdi seçim zamanı susturdular, ağzını kapattılar, '4 vekil al, otur aşağı.' dediler. Seçimde sustu, şimdi konuşuyor."

HÜDA PAR'a yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, "Artık takke düştü, kel göründü. Halep ordaysa arşın buradadır. Bu milletin birliğinin, beraberliğinin, bayrağının, ezanının garantisi, Cumhuriyet Halk Partisidir." şeklinde konuştu. - "CHP, son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisidir" İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesiyle, cenazeyle günlerce ilgilendiklerini ve cenaze törenine katıldıklarını anlatan Özel, "O gün cenazeye 5 bakanla, hepsinden Allah razı olsun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı'yla, Meclis Başkanı'yla geldiler. Memnun olduk. Dedik ki 'Birlik, beraberlik olsun. Filistin için hep beraber duralım.' Efendim bir baktık, bir kürsü kurmuşlar. Kim konuşacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Ya başka kim? Meclis Başkanı. Başka yok. Bizim evladımız, Türkiye'ye mal olmuş. Bizim mücadelemiz, Türkiye'nin mücadelesi olmuş. Bu beraberliği, biz önemserken orada çıkıp siyaset yapmaya kalktılar." değerlendirmesinde bulundu.

Özel, ne kadar haksızlığa uğrasalar da haklılık zeminini terk etmeden öz güvenli bir siyaset yapacaklarını dile getirerek, Türkiye'nin neresinde devlet işiyle parti işi birbirine karıştırılıyorsa, neresinde haksızlık, riyakarlık varsa orada olacaklarını söyledi. CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu savunan Özel, "CHP, son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisidir, şu an yapılan bütün anketlerde Türkiye'nin birinci partisidir. Bu parti, işsizliğe de yoksulluğa da her türlü yasağa da kendini mağdur, yalnız hisseden herkesin arkasında durma sorumluluğuyla, her derde bir çare üretecek. Her derdin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi." ifadesini kullandı.