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        Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Ayvalık'ta hasat başladı

        Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden, zeytinyağıyla coğrafi işarete sahip Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hasat başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 17:59 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:02
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        Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Ayvalık'ta hasat başladı
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        Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden, zeytinyağıyla coğrafi işarete sahip Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hasat başladı.

        Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kürlek'in ev sahipliğinde gerçekleşen hasat programında toplanan zeytinler sıkılarak zeytinyağına dönüştürüldü.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, üreticilerin mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, Ayvalık başta olmak üzere Edremit Körfezi'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli yere sahip olduğunu ifade etti.

        Balıkesir'in zeytinyağında Türkiye’nin üretiminin yüzde 17'sini karşıladığını dile getiren Ustaoğlu, "Özellikle bu yıl zeytin üretiminin geçen yıla göre yüzde 65 oranında bir artışla adeta rekor bir seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu da çiftçimizin yüzünün daha fazla gülmesi, üreticimizin daha mutlu olması demektir. Bu mutluluk da inşallah hepimize yansıyacaktır. Ben bu vesileyle tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur da tarımı destekleme anlamında önemli yenilikleri, teşvikleri ve değişiklikleri hayata geçiren bir hükümet olduklarını vurgulayarak, "AK Parti iktidarı olarak geçtiğimiz 22 yıldan bu yana hem ekonomik anlamda hem sanayileşme noktasında hem de Balıkesir gibi toprağı bereketli, tarımıyla, hayvancılığıyla öne çıkan kentlerimizdeki çiftçilerimizle vatandaşlarımızı destekledik, güçlendirdik. Ürettiklerinin karşılığını alabilmeleri anlamında da birçok uygulamayı hayata geçirdik. Bundan sonra da tarımımızın, hayvancılığımızın ve üreticimizin yanında olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kürlek de bu sene 400 bin ton zeytinyağı rekoltesi beklediklerini dile getirdi.

        Geçen yıl üretimin 200 bin ton bandında olduğunu ifade eden Kürlek, "Bu yıl mahsulümüz gayet güzel. Umarız ürettiğimiz bu yağlar katma değerli bir şekilde ihraç olur. Şu anda zeytinyağına uygulanan fon kaldırıldı. Bunun yanı sıra da dökme zeytinyağındaki kota da kaldırıldı. Şu anda zeytinyağı ihracatının önü açık. Bol ve bereketli bir ihracat sezonu geçerse, çiftçimizin de yüzü güler diye düşünüyorum." dedi.

        Hasat programına, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile zeytin üreticileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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