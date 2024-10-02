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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 13:57 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:01
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı
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        Balıkesir'de düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ile Edremit ve Ayvalık ilçelerinde baskınlar yapıldı.

        Ekiplerin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen B.A. (32), A.K. (26), S.T. (31), S.Ç. (22), A.D (20), V.İ. (32), D.K. (38), B.A. (30) ve İ.Ö. (30) yakalandı.

        Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 543 sentetik hap, 102,05 gram sentetik uyuşturucu, 280 gram esrar, 2,53 gram kokain, 2 hassas terazi ile suç geliri olduğu değerlendirilen 34 bin 650 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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