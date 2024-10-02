Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 5 bin 543 sentetik hap, 102,05 gram sentetik uyuşturucu, 280 gram esrar, 2,53 gram kokain, 2 hassas terazi ile suç geliri olduğu değerlendirilen 34 bin 650 lira ele geçirildi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen B.A. (32), A.K. (26), S.T. (31), S.Ç. (22), A.D (20), V.İ. (32), D.K. (38), B.A. (30) ve İ.Ö. (30) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ile Edremit ve Ayvalık ilçelerinde baskınlar yapıldı.

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