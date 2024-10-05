Balıkesir'de aranan 44 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 44 zanlı yakalandı.
Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 44 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik il genelinde eş zamanlı uygulama yaptı.
82 ekipte 248 personelin katıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı.
Bu kişilerden 17'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.
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