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        Balıkesir'de aranan 44 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 44 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 10:48 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:51
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        Balıkesir'de aranan 44 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 44 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan kişilere yönelik il genelinde eş zamanlı uygulama yaptı.

        82 ekipte 248 personelin katıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

        Bu kişilerden 17'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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