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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 15:34 Güncelleme: 26.10.2024 - 15:42
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 RL 680 plakalı minibüs, otoyolun Altıeylül ilçesi Karakol Mahallesi yakınlarında önünde seyreden tıra çarptı.

        Kazada minibüste bulunan F.B, S.B. ve A.Y. araçta sıkıştı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 3 yaralı, Balıkesir'deki hastanelere kaldırıldı.

        Bölgede kaza sonrası bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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