İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kesimindeki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 54 RL 680 plakalı minibüs, otoyolun Altıeylül ilçesi Karakol Mahallesi yakınlarında önünde seyreden tıra çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.