Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Balıkesir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Balıkesir'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Savaştepe istikametinden Balıkesir yönüne giden Necati Osman Çırak (18) idaresindeki 10 LV 419 plakalı motosiklet, Karacalar Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Rafet S. (57) idaresindeki 10 ER 471 plakalı otomobille çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Necati Osman Çırak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Hasret S. (54) ağır yaralandı.
Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırılan Çırak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Hasret S. ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Rafet S. jandarma tarafından gözaltına alındı.
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