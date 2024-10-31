Balıkesir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Savaştepe Devlet Hastanesine kaldırılan Çırak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatma Hasret S. ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü Necati Osman Çırak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Hasret S. (54) ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.