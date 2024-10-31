Balıkesir'de husumetlisini tüfekle öldüren kişi intihar etti
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde husumetlisini tüfekle öldüren kişi intihar etti.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde husumetlisini tüfekle öldüren kişi intihar etti.
Kırsal Karapürçek Mahallesi'nde A.Ü. (63) ile aralarında daha önceden husumet bulunan A.O.G. (66) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ü, otomatik av tüfeğiyle A.O.G'ye ateş etti. A.Ü. daha sonra aynı silahla intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, A.Ü. ve A.O.G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İncelemelerin ardından A.Ü. ve A.O.G'nin cenazeleri Susurluk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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