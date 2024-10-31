Balıkesir'de husumetlisini tüfekle öldüren kişi intihar etti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ü, otomatik av tüfeğiyle A.O.G'ye ateş etti. A.Ü. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Kırsal Karapürçek Mahallesi'nde A.Ü. (63) ile aralarında daha önceden husumet bulunan A.O.G. (66) arasında tartışma çıktı.

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