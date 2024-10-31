İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümündeki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Bu arada kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Dün akşam saatlerinde otoyolun Savaştepe bölümünde Erkan Görkem G idaresindeki tırdan yola düşen tomruklara çarpan ve yaşamını yitiren 45 RJ 525 plakalı otomobildeki Öner Karabağ'ın ardından hastaneye kaldırılan ağır yaralı Ümit Utku Karabağ da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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