Pendik'teki kazada ölen skuter kullanıcısı kadının cenazesi Balıkesir'de defnedildi

İstanbul'un Pendik ilçesinde kullandığı skuterla tırın altında kalarak hayatını kaybeden kadın, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren Ecem Sultan Çamlı'nın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Balıkesir'e getirildi.

Zağnos Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde, anne Suzan ve baba Mahmut Çamlı, taziyeleri kabul etti.

TOBB Balıkesir Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi olan Ecem Sultan Çamlı'nın cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, önceki dönem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.