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        Pendik'teki kazada ölen skuter kullanıcısı kadının cenazesi Balıkesir'de defnedildi

        İstanbul'un Pendik ilçesinde kullandığı skuterla tırın altında kalarak hayatını kaybeden kadın, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 20:08 Güncelleme: 05.11.2024 - 20:08
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        Pendik'teki kazada ölen skuter kullanıcısı kadının cenazesi Balıkesir'de defnedildi
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        İstanbul'un Pendik ilçesinde kullandığı skuterla tırın altında kalarak hayatını kaybeden kadın, memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

        Kazada yaşamını yitiren Ecem Sultan Çamlı'nın cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Balıkesir'e getirildi.

        Zağnos Paşa Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninde, anne Suzan ve baba Mahmut Çamlı, taziyeleri kabul etti.

        TOBB Balıkesir Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi olan Ecem Sultan Çamlı'nın cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, önceki dönem Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile çok sayıda kişinin katılımıyla kılınan namazın ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Pendik Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı'nda Hasan Furkan Ç. yönetimindeki dorsesiz tır, önünde ilerleyen Ecem Sultan Çamlı'nın (28) kullandığı skuteri sürüklemeye başlamıştı. Bir süre bu şekilde ilerleyen skuterdeki kadın düşerek aracın altında kalarak yaralanmıştı. Çamlı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Tır sürücüsü ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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