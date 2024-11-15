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        Balıkesir'de aranan 48 kişi yakalandı

        Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü 48 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 15:21 Güncelleme: 15.11.2024 - 16:02
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        Balıkesir'de aranan 48 kişi yakalandı
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        Balıkesir’de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü 48 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında arananların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdi.

        Müdürlüğe bağlı 249 personelin katıldığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

        Bu kişilerden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 18’i işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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