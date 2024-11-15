Balıkesir'de aranan 48 kişi yakalandı
Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü 48 kişi yakalandı.
Balıkesir’de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 18'i hükümlü 48 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında arananların yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdi.
Müdürlüğe bağlı 249 personelin katıldığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 48 kişi yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.
Bu kişilerden kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 18’i işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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