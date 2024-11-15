Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında minibüste sıkışan yaralı sürücü kurtarıldı

Minibüsün çalıntı kaydı olduğu için jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Ö.K'nin minibüste sıkışarak yaralandığı kaza yerine çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Balıkesir-Bursa kara yolunun Bursa istikametinde, Karapürçek Karagül Dinlenme Tesisleri mevkisinde Ö.K. idaresindeki 16 AZC 606 plakalı minibüs ile sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ve kamyon çarpıştı.

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