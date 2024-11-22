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        Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:55 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:09
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        Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen İ.Ö, M.B, V.İ. ve F.A'nın, kadınlar ve çocukların da olduğu bir grup yabancı uyrukluyu yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.

        Tespit ettikleri adrese baskın yapan ekipler, Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen ile 4 şüpheliyi yakaladı.

        Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

        Gözaltına alınan İ.Ö, M.B, V.İ. ve F.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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