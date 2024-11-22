Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi yakalandı.
Balıkesir'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı şüphelisi 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığı yaptıkları belirlenen İ.Ö, M.B, V.İ. ve F.A'nın, kadınlar ve çocukların da olduğu bir grup yabancı uyrukluyu yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı.
Tespit ettikleri adrese baskın yapan ekipler, Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen ile 4 şüpheliyi yakaladı.
Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.
Gözaltına alınan İ.Ö, M.B, V.İ. ve F.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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