Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Manyaslı gençler kayın ağacı tohumlarını toprakla buluşturdu

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri tarafından kayın ağacı tohumu ekimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:51 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manyaslı gençler kayın ağacı tohumlarını toprakla buluşturdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Gençlik Merkezinin gönüllü gençleri tarafından kayın ağacı tohumu ekimi yapıldı.

        İlçe Orman İşletme Şefi Mustafa Şen, yaptığı açıklamada, 2024 yılı doğal gençleştirme programında yer alan 256 dekar sahada kayın ağacında bol tohum olması dolayısıyla arazi hazırlıkları tamamlanarak gençleştirmeye hazır hale getirildiğini bildirdi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Gençlik Merkezi Müdür Vekili Kudret Eğen'in, etkinliğe Gençlik Merkezi gençleri olarak katılmak istediklerini söylediğini aktaran Şen, "Beraberce kırsal Karakabaağaç ormanlık alanında 256 dekar alana 200 kilogram kayın tohumunu, tohum ağaçlarının zayıf olduğu alana serpiştirdik." dedi.

        Şen, etkinliğin çevre temizliğiyle tamamlandığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Balıkesir'de 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü
        Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü, sürücü öldü
        Balıkesirspor'un konuğu Nevşehir
        Balıkesirspor'un konuğu Nevşehir
        Balıkesir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Eski TBMM Başkanı Şentop, Balıkesir'de "Hayat, Siyaset ve Hukuk" başlıklı k...
        Eski TBMM Başkanı Şentop, Balıkesir'de "Hayat, Siyaset ve Hukuk" başlıklı k...
        Edremit'te kuvvetli lodos; dalgaların boyu 2 metreyi buldu
        Edremit'te kuvvetli lodos; dalgaların boyu 2 metreyi buldu