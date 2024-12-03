Balıkesir'de bir haftada 158 düzensiz göçmen ile 13 insan kaçakçısı yakalandı

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

Operasyonlarda ayrıca düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 2 kamyonet, 2 otomobil, 1 bot, 1 bot motoru ve 4 pompa ele geçirildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 99 Afganistan, 31 Suriye, 19 Sudan, 5 Mısır, 3 Filistin ve 1 Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 158 düzensiz göçmeni yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 25 Kasım – 01 Aralık 2024 tarihlerinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Altıeylül, Edremit ve Karesi ilçelerinde toplam 16 operasyon gerçekleştirdi.

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