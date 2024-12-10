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        Balıkesir'de inşaattan düşen işçi öldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 21:29 Güncelleme: 10.12.2024 - 21:29
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        Balıkesir'de inşaattan düşen işçi öldü
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi, hayatını kaybetti.

        Şahindere Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan A.A, 2. katta bulunduğu sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        A.A'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesim ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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