Bakanlar Yerlikaya, Işıkhan ve Güler, Balıkesir'deki patlamada yaralananları ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.

Bakanlar Yerlikaya, Güler ve Işıkhan, 5 yaralının tedavisinin sürdüğü Balıkesir Devlet Hastanesini ziyaret ederek, yaralıların son durumlarına ilişkin başhekimden bilgi aldı.

Yerlikaya, yaralılardan 5'inin Balıkesir Devlet Hastanesinde, 2'sinin özel hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Her iki hastanenin de başhekimlerinden güzel haberler aldık. Yarın sabah inşallah burada ve Devlet Hastanesinde yatan 7 hastamızın 6'sının taburcu olacağını, bir kadın arkadaşımızın da tedavisinin birkaç gün daha devam edeceğini başhekimimiz ifade etti. Ben her iki başhekim ve oradaki sağlık çalışanlarımızın her birine teşekkür ediyorum." dedi.