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        Bakanlar Yerlikaya, Işıkhan ve Güler, Balıkesir'deki patlamada yaralananları ziyaret etti

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:31 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:32
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        Bakanlar Yerlikaya, Işıkhan ve Güler, Balıkesir'deki patlamada yaralananları ziyaret etti
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasındaki patlamada yaralananları hastanede ziyaret etti.

        Bakanlar Yerlikaya, Güler ve Işıkhan, 5 yaralının tedavisinin sürdüğü Balıkesir Devlet Hastanesini ziyaret ederek, yaralıların son durumlarına ilişkin başhekimden bilgi aldı.

        Daha sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, yaralılar Sedef Örs ile Hamide Irgılı'nın tedavi gördüğü Özel Sevgi Hastanesine geçti.

        Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Bakan Yerlikaya, patlamada yaralanan 7 kişiyi ziyarete geldiklerini söyledi.

        Yerlikaya, yaralılardan 5'inin Balıkesir Devlet Hastanesinde, 2'sinin özel hastanede tedavi gördüğünü belirterek, "Her iki hastanenin de başhekimlerinden güzel haberler aldık. Yarın sabah inşallah burada ve Devlet Hastanesinde yatan 7 hastamızın 6'sının taburcu olacağını, bir kadın arkadaşımızın da tedavisinin birkaç gün daha devam edeceğini başhekimimiz ifade etti. Ben her iki başhekim ve oradaki sağlık çalışanlarımızın her birine teşekkür ediyorum." dedi.

        Patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, "Çok büyük üzüntü duyuyoruz. Yarın onlar Bursa Adli Tıp Kurumu Başkanlığından yakınlarına işlemleri bittikten sonra teslim edilecek ve gün içinde onların ailelerin uygun gördüğü vakitlerde cenaze, defin işlemleri yapılacak. Burada 7 yaralımızın 6'sıyla ilgili taburcu işlemleri yarın sabah erken vakitte, bir bayan arkadaşımızla birkaç gün daha tedavi süreci devam edecek." ifadesini kullandı.

        Yerlikaya, vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yaralıların durumlarıyla ilgili bilgilendirdiklerini söyleyen Yerlikaya, şöyle konuştu:

        "Burada iki hanım kardeşimizle ilgili başhekimle görüştük. O esnada kıymetli Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da telefonla irtibatı sağladı. Hem onlara geçmiş olsun dileklerini iletti hem de onların tedavi süreçleriyle bilgi aldı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da hastanemizin başhekiminin vermiş olduğu bilgilere gerçekten çok sevindi. Vefat eden arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin yakınlarına, ailelerine, şehrimize başsağlığı diliyorum. Hastalarımıza, yaralı tedavi gören hastalarımıza da en kısa zamanda sağlıklarına kavuşup ailelerine kavuşmalarını temenni ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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