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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 11 ölü, 7 yaralı (4)

        KİMLİKLERİBELLİ OLDUBalıkesir'in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yitiren işçilerin kimlikleri belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 18:04 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:04
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        Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 11 ölü, 7 yaralı (4)
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        KİMLİKLERİBELLİ OLDU

        Balıkesir’in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yitiren işçilerin kimlikleri belli oldu. Patlamada hayatını kaybedenlerin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi.

        Tolga TAHÇI-Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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