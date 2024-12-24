Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama; 11 ölü, 7 yaralı (4)

Balıkesir’in Karesi ilçesinde mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada yitiren işçilerin kimlikleri belli oldu. Patlamada hayatını kaybedenlerin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi.

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