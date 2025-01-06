Erdek'te ev yangını maddi hasara sebep oldu
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında can kaybı yaşanmadı.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında can kaybı yaşanmadı.
Bugün saat 13.00 sularında Erdek'e bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi İnci Sokak'ta meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Ali Akça ve Hasan Akça kardeşlere ait olduğu öğrenilen iki katlı müstakil evde yangının başlamasıyla birlikte Ali Akça, kardeşi Hasan Akça tarafından evden çıkarıldı.
Ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra soğutma çalışmalarına başlarken ilk belirlemelere göre yangının sobadan çıktığı belirlendi.
Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı.
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