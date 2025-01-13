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        Yağış nedeniyle kısmen kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu ulaşıma açıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su nedeniyle kısmen kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 01:43 Güncelleme: 13.01.2025 - 01:43
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        Yağış nedeniyle kısmen kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu ulaşıma açıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su nedeniyle kısmen kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

        Kırsal Narlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle Kazdağları'nın yamaçlarından aşağı akan suyun birikintileriyle kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Çanakkale istikametinde, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri 6 itfaiye aracı, vidanjör ve kepçelerle çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmasının ardından suların çekilmesiyle ulaşım, jandarma ekiplerinin de kontrolünde yeniden sağlandı.

        İtfaiye ve BASKİ ekiplerinden, 4 kişinin yardım istemesiyle de bölgedeki ev ve iş yerlerinin zemin katlarına giren suların tahliyesi yapılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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