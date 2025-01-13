Yağış nedeniyle kısmen kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu ulaşıma açıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su nedeniyle kısmen kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

Kırsal Narlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle Kazdağları'nın yamaçlarından aşağı akan suyun birikintileriyle kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Çanakkale istikametinde, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri 6 itfaiye aracı, vidanjör ve kepçelerle çalışma başlattı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmasının ardından suların çekilmesiyle ulaşım, jandarma ekiplerinin de kontrolünde yeniden sağlandı.

İtfaiye ve BASKİ ekiplerinden, 4 kişinin yardım istemesiyle de bölgedeki ev ve iş yerlerinin zemin katlarına giren suların tahliyesi yapılıyor.