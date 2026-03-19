Balıkesir'de hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Balıkesir-Kepsut kara yolu Çınarlıdere mevkisinde sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 10 ABH 112 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan A.S. ve B.S. itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.