AK Parti Balıkesir Milletvekili Canbey'den Ramazan Bayramı mesajı
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Canbey, mesajında, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, İslam alemi için barış ve huzur temennisinde bulundu.
Ramazan ayının rahmet ve mağfiret vesilesi olduğunu vurgulayan Canbey, bayramların kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade etti.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde, özellikle Gazze'de yaşanan zulme dikkati çeken Canbey, şunları kaydetti:
"Bayramlar küskünlüklerin giderildiği, umutların tazelendiği özel zamanlardır. Bu mübarek günlerde yetimlerimizi, şehit çocuklarımızı ve ihtiyaç sahiplerini unutmamalıyız. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.