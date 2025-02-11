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        Balıkesir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 03:16 Güncelleme: 11.02.2025 - 03:37
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        Balıkesir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı.

        Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler K.G, A.D, B.B. ve V.B'yi operasyonla yakaladı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler, ünlü markalara ait 19 adet saat, elektronik eşyalar, maddi değeri yüksek tespihler ve parfümler ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden V.B. ve K.G. tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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