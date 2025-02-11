Balıkesir'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Şüphelilerden V.B. ve K.G. tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait fişekler, ünlü markalara ait 19 adet saat, elektronik eşyalar, maddi değeri yüksek tespihler ve parfümler ele geçirildi.

Ayvalık'a bağlı Cunda Adası'nda değişik tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler K.G, A.D, B.B. ve V.B'yi operasyonla yakaladı.

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