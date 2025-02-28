AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Eşref Koçak, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

Koçak, yaptığı açıklamada, milletin iradesinin her koşulda korunacağının altını çizdi.

"28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız, fakatsız, düpedüz bir darbedir." ifadesinde bulunan Koçak, şöyle devam etti:

"Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümetin, süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde iltica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına, sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, işkence ve engelleme gibi yöntemlerle topyekûn bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri, katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır."

Eşraf koçak, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana elde ettiği başarılardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimize bin yıl sürecek projeler dayatanlar, en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede AK Parti'yi iktidara taşımakla kalmamış, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete, darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar, vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu millet, hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı grupların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir."

Türkiye'nin demokratik süreçlerini her zaman koruyacaklarını ve millet iradesine sahip çıkacaklarını aktaran Koçak, şunları bildirdi:

"Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız."