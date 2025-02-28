Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması

        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Eşref Koçak, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 28.02.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığından 28 Şubat açıklaması
        ABONE OL

        AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Eşref Koçak, Türkiye tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat'ın 28. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Koçak, yaptığı açıklamada, milletin iradesinin her koşulda korunacağının altını çizdi.

        "28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız, fakatsız, düpedüz bir darbedir." ifadesinde bulunan Koçak, şöyle devam etti:

        "Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümetin, süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde iltica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına, sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, işkence ve engelleme gibi yöntemlerle topyekûn bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri, katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır."

        Eşraf koçak, AK Parti'nin 2002 yılından bu yana elde ettiği başarılardan bahsederek, şunları kaydetti:

        "Aziz milletimize bin yıl sürecek projeler dayatanlar, en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede AK Parti'yi iktidara taşımakla kalmamış, medyadan bürokrasiye, sermayeden siyasete, darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar, vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu millet, hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı grupların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir."

        Türkiye'nin demokratik süreçlerini her zaman koruyacaklarını ve millet iradesine sahip çıkacaklarını aktaran Koçak, şunları bildirdi:

        "Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Yakıt tankeri patladı! Can kayıpları var
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        2024 büyüme rakamları açıklandı
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        ABD'den İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklama
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        DEM heyetinden İmralı ziyareti sonrası açıklama
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tarihi İmralı çağrısının kronolojisi
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Tava ciğerin fiyatı et döneri solladı
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Hakimden üst mahkemeye "Beni davadan alın" yazısı
        Organları 5 kişiye can olacak
        Organları 5 kişiye can olacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        "Gezegen geçidi": 2040'a kadar olmayacak
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Youssef En-Nesyri'den kariyer rekoru!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!
        Uyku kalitesini artıran 15 altın öneri!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de doğal afetlerde kullanılması için özel jeneratör üretildi
        Balıkesir'de doğal afetlerde kullanılması için özel jeneratör üretildi
        Balıkesir'de maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu (2)
        Balıkesir'de maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu (2)
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de kuyumcuyu silah tehdidiyle gasbetmeye çalışan şüp...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'de kuyumcuyu silah tehdidiyle gasbetmeye çalışan şüp...
        Balıkesir'de kuyumcuyu silah tehdidiyle gasbetmeye çalışan şüpheli aranıyor
        Balıkesir'de kuyumcuyu silah tehdidiyle gasbetmeye çalışan şüpheli aranıyor
        Balıkesir'de maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu
        Balıkesir'de maskeli ve silahlı kuyumcu soygunu