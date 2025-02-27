Balıkesir'de kuyumcuyu silah tehdidiyle gasbetmeye çalışan şüpheli aranıyor
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki bir kuyumcuya silah tehdidiyle gasbetmeye çalışan zanlı, polis ekiplerince aranıyor.
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki bir kuyumcuya silah tehdidiyle gasbetmeye çalışan zanlı, polis ekiplerince aranıyor.
Örücüler Caddesi, Basın Sokak'ta bulunan kuyumcuya gelen maskeli şüpheli, içerideki çalışan kadını silah tehdidiyle gasbetmek istedi.
Durumu fark eden vatandaşların müdahalesiyle paniğe kapılan zanlı, olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine kuyumcuya gelen ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de olay yerine gelerek konuya ilişkin bilgi aldı.
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