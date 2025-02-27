Balıkesir'de kuyumcuyu silah tehdidiyle gasbetmeye çalışan şüpheli aranıyor

Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de olay yerine gelerek konuya ilişkin bilgi aldı.

İhbar üzerine kuyumcuya gelen ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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